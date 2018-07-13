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Зовнішньоторговельний обіг між Україною та ЄС збільшився на 7,8%

Зовнішньоторговельний обіг між Україною та ЄС збільшився на 7,8%

Київ • УНН

 • 13680 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. За п'ять місяців зовнішньоторговельний обіг між Україною та ЄС збільшився на 7,8%. Про це повідомила заступник міністра аграрної політики з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева, передає УНН з посиланням на Мінагрополітики.

“За січень — травень 2018 року зовнішньоторговельний обіг між Україною та країнами ЄС збільшився на 7,8%, порівняно з аналогічним періодом минулого року та склав майже 3,4 млрд доларів, з яких 2,3 млрд доларів — це експорт українських аграрних та харчових продуктів на ринки ЄС”, — розповіла Трофімцева.

Як уточнила вона, позитивне сальдо в двосторонній торгівлі за цей період становить 1,1 млрд доларів.

Нагадаємо, за п’ять місяців 2018 року Україна збільшила аграрний експорт до ЄС майже на 13 млн доларів порівняно з аналогічним періодом 2017 року.

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