Зовнішньоторговельний обіг між Україною та ЄС збільшився на 7,8%

“За січень — травень 2018 року зовнішньоторговельний обіг між Україною та країнами ЄС збільшився на 7,8%, порівняно з аналогічним періодом минулого року та склав майже 3,4 млрд доларів, з яких 2,3 млрд доларів — це експорт українських аграрних та харчових продуктів на ринки ЄС”, — розповіла Трофімцева.

Як уточнила вона, позитивне сальдо в двосторонній торгівлі за цей період становить 1,1 млрд доларів.

Нагадаємо, за п’ять місяців 2018 року Україна збільшила аграрний експорт до ЄС майже на 13 млн доларів порівняно з аналогічним періодом 2017 року.