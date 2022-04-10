Внешний дефолт россии теперь выглядит почти неизбежным – Bloomberg

Детали

Так, отмечается что казначейство рф приостановило перечисление долговых средств в долларах США со счетов страны в американских банках. Затем, как сообщается, россия нарушила условия по двум облигациям, выплатив инвесторам рубли вместо долларов.

"Это еще на один шаг приблизило часы обратного отсчета к дефолту. Они тикают с тех пор, как россия вторглась в Украину в феврале, а США и другие страны в ответ ввели ограничения на деятельность банков, компаний и олигархов", - сказано в статье

В условиях, когда правительство путина сталкивается с блокированием активов и превращается в изгоя для западных стран - политически, экономически и финансово, - некоторые предполагали, что россии все же удастся избежать дефолта. Однако данные по страховому покрытию долга теперь дают почти 90% вероятность дефолта в течение 12 месяцев, согласно последним данным ICE Data Services.

Последний раз россия объявляла дефолт в 1998 году, но по внутреннему долгу. В субботу S&P заявило, что понизило Россию до "выборочного дефолта" после того, как 4 апреля она использовала рубли для осуществления платежа по облигациям, деноминированным в долларах.

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В тоже время подчеркивается, что даже сейчас, когда западные страны стремятся уменьшить свою зависимость от российских товаров, страна по-прежнему получает миллиарды долларов от экспорта нефти и газа, что позволяет ее экономике пока оставаться на плаву.

Учитывая этот приток, правительство рф утверждает, что у него есть средства для выплаты кредиторам. Оно обвиняет в проблемах с платежами замораживание активов центрального банка и сопровождающую его неопределенность, отмечает Bloomberg.

По мнению стратега по развивающимся рынкам Bluebay Asset Management Тима Эша, быстро исправить ситуацию в россии не удастся, потому что санкции останутся, и никто не захочет вести бизнес в этой стране.

"путин перешел рубикон своими действиями в Украине", - сказал он.

"россия будет находиться в состоянии дефолта, возможно, в течение десятилетия. Это означает отсутствие доступа к международным рынкам капитала, очень высокую стоимость заимствований даже у китайцев, отсутствие инвестиций, отсутствие роста, низкий уровень жизни. Это ужасная перспектива для россии и россиян".

Напомним

На прошлой неделе США ввели новые ограничения против россии за ее агрессию в Украине. В частности, под их действия попало еще четыре российских банка.