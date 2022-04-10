Зовнішній дефолт росії тепер виглядає майже неминучим – Bloomberg

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Так, зазначається що казначейство рф призупинило перерахування боргових коштів у доларах США з рахунків країни в американських банках. Потім, як повідомляється, росія порушила умови за двома облігаціями, виплативши інвесторам рублі замість доларів.

"Це ще на один крок наблизило годинник зворотного відліку до дефолту. Вони цокають з тих пір, як росія вторглася в Україну в лютому, а США та інші країни у відповідь ввели обмеження на діяльність банків, компаній і олігархів", - сказано в статті

В умовах, коли уряд путіна стикається з блокуванням активів і перетворюється на ізгоя для західних країн - політично, економічно і фінансово, - деякі припускали, що росії все ж вдасться уникнути дефолту. Однак дані щодо страхового покриття боргу тепер дають майже 90% ймовірність дефолту протягом 12 місяців, згідно з останніми даними ICE Data Services.

Останній раз росія оголошувала дефолт в 1998 році, але по внутрішньому боргу. У суботу S&P заявило, що знизило росію до "вибіркового дефолту" після того, як 4 квітня вона використовувала рублі для здійснення платежу за облігаціями, деномінованими в доларах.

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У той же час підкреслюється, що навіть зараз, коли західні країни прагнуть зменшити свою залежність від російських товарів, країна як і раніше отримує мільярди доларів від експорту нафти і газу, що дозволяє її економіці поки залишатися на плаву.

Враховуючи цей приплив, уряд рф стверджує, що у нього є кошти для виплати кредиторам. Воно звинувачує в проблемах з платежами заморожування активів центрального банку і супроводжуючу його невизначеність, відзначає Bloomberg.

На думку стратега з ринків, що розвиваються Bluebay Asset Management Тіма Еша, швидко виправити ситуацію в росії не вдасться, тому що санкції залишаться, і ніхто не захоче вести бізнес в цій країні.

"Путін перейшов рубікон своїми діями в Україні", - сказав він.

"росія буде перебувати в стані дефолту, можливо, протягом десятиліття. Це означає відсутність доступу до міжнародних ринків капіталу, дуже високу вартість запозичень навіть у китайців, відсутність інвестицій, відсутність зростання, низький рівень життя. Це жахлива перспектива для росії і росіян".

Нагадаємо

Минулого тижня США ввели нові обмеження проти росії за її агресію в Україні. Зокрема, під їх дії потрапило ще чотири російські банки.