Внешний долг правительства и НБУ в I квартале вырос на 232 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Государственный внешний долг (долг правительства и НБУ) за I квартал 2018 года вырос на 232 млн долларов. Об этом УНН сообщили в НБУ в ответ на запрос.
"Государственный внешний долг (долг сектора общего государственного управления и НБУ) за I квартал 2018 года вырос на 232 млн долларов. К концу этого периода он составлял 46,6 млрд долларов", - говорится в сообщении.
Также в НБУ отметили, что по данным на конец I квартала валовой внешний долг Украины составлял 116,3 млрд долларов, а с начала года он сократился на 288 млн долларов.
Напомним, по данным Минфина, прогнозные платежи по погашению и обслуживанию государственного долга в 2018 году по действующим соглашениям составляют 326,69 млрд грн.