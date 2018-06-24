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Зовнішній борг уряду та НБУ у І кварталі зріс на 232 млн доларів

Зовнішній борг уряду та НБУ у І кварталі зріс на 232 млн доларів

Київ • УНН

 • 22277 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Державний зовнішній борг (борг уряду та НБУ) за І квартал 2018 року зріс на 232 млн доларів. Про це УНН повідомили в НБУ у відповідь на запит.

“Державний зовнішній борг (борг сектору загального державного управління та НБУ) за І квартал 2018 року зріс на 232 млн доларів. На кінець цього періоду він становив 46,6 млрд доларів”, — йдеться у повідомленні.

Також в НБУ зазначили, що за даними на кінець І кварталу валовий зовнішній борг України становив 116,3 млрд доларів, а з початку року він скоротився на 288 млн доларів.

Нагадаємо, за даними Мінфіну, прогнозні платежі з погашення та обслуговування державного боргу у 2018 році за діючими угодами становлять 326,69 млрд грн.

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