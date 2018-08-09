"Заря" свела вничью поединок Лиги Европы с "Брагой"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Запорожская “Славутич-Арена” принимала поединок третьего отборочного раунда Лиги Европы с участием луганской “Зари” и португальской “Браги”, передает корреспондент УНН.
Первый момент в игре возник у ворот гостей. Мяч отскочил к Караваева, но тот не сумел переиграть вратаря, отправив мяч выше перекладины. К концу половины португальцы ответили вбросом аута благодаря которому игрок оказался с мячом у вратаря, но не переиграл его.
После перерыва защита “Зари” оставил никем не прикрытого полузащитника Орта — перекладина спасла коллектив Вернидуба.
Португалец достиг цели на 69 минуте. Мяч отскочил к футболисту, который прислал его в сетку. Недолго лидировали гости. Александра Караваев через три минуты ударом левой ногой взлета огорчил голкипера Матеуса — 1:1.
Таким образом, победитель пары определится во встрече в Португалии.
Отметим среди других результатов турнира победу 4:0 минского “Динамо” над питерским “Зенитом”.