"Зоря" звела внічию поєдинок Ліги Європи з "Брагою"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Запорізька “Славутич-Арена” приймала поєдинок третього відбіркового раунду Ліги Європи за участі луганської “Зорі” та португальської “Браги”, передає кореспондент УНН.
Перший момент у грі виник біля воріт гостей. М’яч відскочив до Караваєва, але той не зумів переграти воротаря, відправивши шкіряну кулю вище поперечини. До кінця половини португальці відповіли вкиданням ауту завдяки якому гравець опинився з м’ячем біля воротаря, але не переграв його.
По перерві захист “Зорі” залишив ніким не прикритого півзахисника Орта — поперечина врятувала колектив Вернидуба.
Португалець досяг мети на 69 хвилині. М’яч відскочив до футболіста, який надіслав його у сітку. Недовго лідирували гості. Олександра Караваєв через три хвилини ударом лівою ногою зльоту засмутив кіпера Матеуса — 1:1.
Таким чином, переможець пари визначиться у зустрічі в Португалії.
Відзначимо серед інших результатів турніру перемогу 4:0 мінського “Динамо” над пітерським “Зенітом”.