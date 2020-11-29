"Заря" нанесла разгромное поражение дебютанту УПЛ

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 16487 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 46999 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 66599 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 78836 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 91020 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112678 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114363 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126251 просмотра

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. "Минай" провел домашний поединок 11-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором принимал луганскую "Зарю", передает УНН.

Первыми опасность в матче создали хозяева. Голкипер "Зари" Василь совершил два блестящих сейва после ударов с ближней дистанции противников. При этом забитые голы пришли только после перерыва и все они отправились в ворота "Миная".

В промежутке с 53-й по 61-ю минуты кипер "Миная" трижды вытаскивал мяч из сетки.

Отмечались Кочергин, Иванисеня и Гладкий - 3:0.

Отметим, в активе "Зари" стало 14 очков - 8 место. "Минай" с 9-ю пунктами 10-й.

Напомним, в начале ноября "Заря" продолжила серию поражений в Лиге Европы.

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