"Заря" нанесла разгромное поражение дебютанту УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. "Минай" провел домашний поединок 11-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором принимал луганскую "Зарю", передает УНН.
Первыми опасность в матче создали хозяева. Голкипер "Зари" Василь совершил два блестящих сейва после ударов с ближней дистанции противников. При этом забитые голы пришли только после перерыва и все они отправились в ворота "Миная".
В промежутке с 53-й по 61-ю минуты кипер "Миная" трижды вытаскивал мяч из сетки.
Отмечались Кочергин, Иванисеня и Гладкий - 3:0.
Отметим, в активе "Зари" стало 14 очков - 8 место. "Минай" с 9-ю пунктами 10-й.
Напомним, в начале ноября "Заря" продолжила серию поражений в Лиге Европы.