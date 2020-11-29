"Зоря" завдала розгромної поразки дебютанту УПЛ

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. "Минай" провів домашній поєдинок 11-го туру чемпіонату України з футболу, у якому приймав луганську "Зорю", передає УНН.

Першими небезпеку у матчі створили господарі. Голкіпер "Зорі" Васіль здійснив два блискучі сейви після ударів з ближньої дистанції супротивників. Натомість забиті голи прийшли тільки по перерві і усі вони відправилися у ворота "Минаю".

У проміжку з 53-ї по 61-у хвилини кіпер "Минаю" тричі витягав м'яч із сітки.

Відзначалися Кочергін, Іванісеня та Гладкий – 3:0.

Відзначимо, в активі "Зорі" стало 14 очок – 8 місце. "Минай" з 9-ма пунктами 10-й.

Нагадаємо, на початку листопада “Зоря” продовжила серію поразок в Лізі Європи.

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