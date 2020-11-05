“Зоря” продовжила серію поразок в Лізі Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Луганська “Зоря” у Запоріжжі не змогла нав’язати боротьби грецькому “АЕКу” та зазнала фіаско у грі третього туру групового етапу Ліги Європи, передає кореспондент УНН.
Шведському нападника Муамеру Танковичу вдався швидкий гол у грі. Швед на 7-й хвилині опинився у потрібному місці та надіслав ігровий снаряд до цілі. Півзахисник Петрос Манталос подвоїв перевагу до перерви завдяки розрізній передачі від Танковича.
На 54 і 81 хвилина Лівайя зробив рахунок принизливим (4:0), але Владислав Кочергін потужним дальнім пострілом оформив гол-престижу — 1:4.
Зазначимо, що український захисник “АЕКа” Чигринський провів на полі увесь поєдинок, а Євген Шахов був замінений на 70 хвилині.
Також додамо, “Зоря” йде без набраних очок у групі, “АЕК” набрав перші три пункти.