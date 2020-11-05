“Заря” продолжила серию поражений в Лиге Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Луганская “Заря” в Запорожье не смогла навязать борьбы греческому “АЕК” и потерпела фиаско в игре третьего тура группового этапа Лиги Европы, передает корреспондент УНН.
Шведскому нападающему Муамеру Танковичу удался быстрый гол в игре. Швед на 7-й минуте оказался в нужном месте и прислал игровой снаряд до цели. Полузащитник Петрос Манталос удвоил преимущество до перерыва благодаря разрезной передачи от Танковича.
На 54 и 81 минута Ливайя сделал счет унизительным (4:0), но Владислав Кочергин мощным дальним выстрелом оформил гол-престижа — 1:4.
Отметим, что украинский защитник “АЕК” Чигринский провел на поле весь поединок, а Евгений Шахов был заменен на 70 минуте.
Также добавим, “Заря” идет без набранных очков в группе, “АЭК” набрал первые три пункта.