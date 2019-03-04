"Заря" нанесла разгромное поражение бронзовому призеру прошлогодней УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Луганская “Заря” оформила уверенный выигрыш в рамках домашней встречи 20-го тура чемпионата Украины с прошлогодним призером соревнований полтавской “Ворсклой”, передает корреспондент УНН.
В дебюте игры Будковский должен был забивать, но подача с углового на дальнюю штангу завершилась ошибочной попыткой нападающего. Однако форвард оказался автором результативного паса, когда забивался первый мяч, автором которого стал Силас (45 мин).
Еще два взятия ворот пришлись на вторую половину тайма. Громов забил с позиции в центре чужой штрафной, а Александр Караваев положил мяч почти в верхний угол ворот — 3:0.
Добавим, в активе “Зари” 31 набранный балл и 4 позиция, а “Ворскла” осталась 6-й из 20 баллами.