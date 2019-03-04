"Зоря" завдала розгромної поразки бронзовому призеру минулорічної УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Луганська “Зоря” оформила впевнений виграш в рамках домашньої зустрічі 20-го туру чемпіонату України із минулорічним призером змагань полтавською “Ворсклою”, передає кореспондент УНН.
У дебюті гри Будківський мав забивати, але подача з кутового на дальню штангу завершилася хибною спробою нападника. Проте форвард виявився автором результативного пасу, коли забивався перший м’яч, автором якого став Сілас (45 хв).
Ще два взяття воріт припали на другу половину тайму. Громов забив із позиції в центрі чужої карної, а Олександр Караваєв поклав м’яч майже в верхній кут воріт — 3:0.
Додамо, в активі “Зорі” 31 набраний бал та 4 позиція, а “Ворскла” залишилась 6-ю з 20 балами.