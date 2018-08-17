"Заря" вырвала у "Браги" путевку в плей-офф квалификации Лиги Европы

В первом тайме португальцы, которых устраивала нулевая ничья, в основном наносили удары из-за пределов штрафной. Все перипетии состоялись после перерыва. Новаиш нанес точный удар в ближний угол Фелипе со штрафного и позволил “Браге” выйти хозяевам вперед 1:0. Через пять минут на табло светились две единицы. Рафаэль Рата пробил между ног защитнику и мяч попал в штангу кипера Матеуса.

На 73 минуте португальцы снова вернули преимущество в один мяч. Орта разобрался с несколькими защитниками “бело-черных” и перебросил Махарадзе, сменивший в рамке ворот своего визави Фелипе.

Спасителем “Зари” стал Александр Караваев. Атака луганчан в три паса помогла найти проблемы в защите португальцев и Караваев результативно сыграл на последнем рубеже — 2:2.

Так что благодаря двум забитым голам в гостях при счете двухматчевой баталии 3: 3 путевку в следующий этап соревнований получил украинский представитель.

Отметим, что противником команды Вернидуба в раунде плей-офф станет немецкий “СБ Лейпциг”.