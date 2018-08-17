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"Заря" вырвала у "Браги" путевку в плей-офф квалификации Лиги Европы

Киев • УНН

 • 10931 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Луганская “Заря” завоевала положительный результат во второй встрече третьего квалификационного этапа Лиги Европы против “Браги”. Противостояние прошло на “Городском стадионе” на территории соперника, передает корреспондент УНН.

"Заря" вырвала у "Браги" путевку в плей-офф квалификации Лиги Европы

В первом тайме португальцы, которых устраивала нулевая ничья, в основном наносили удары из-за пределов штрафной. Все перипетии состоялись после перерыва. Новаиш нанес точный удар в ближний угол Фелипе со штрафного и позволил “Браге” выйти хозяевам вперед 1:0. Через пять минут на табло светились две единицы. Рафаэль Рата пробил между ног защитнику и мяч попал в штангу кипера Матеуса.

На 73 минуте португальцы снова вернули преимущество в один мяч. Орта разобрался с несколькими защитниками “бело-черных” и перебросил Махарадзе, сменивший в рамке ворот своего визави Фелипе.

Спасителем “Зари” стал Александр Караваев. Атака луганчан в три паса помогла найти проблемы в защите португальцев и Караваев результативно сыграл на последнем рубеже — 2:2.

Так что благодаря двум забитым голам в гостях при счете двухматчевой баталии 3: 3 путевку в следующий этап соревнований получил украинский представитель.

Отметим, что противником команды Вернидуба в раунде плей-офф станет немецкий “СБ Лейпциг”.

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