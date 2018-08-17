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"Зоря" вирвала у "Браги" путівку до плей-оф кваліфікації Ліги Європи

Київ • УНН

 • 10931 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Луганська “Зоря” завоювала позитивний результат у другій зустрічі третього кваліфікаційного етапу Ліги Європи проти “Браги”. Протистояння пройшло на “Міському стадіоні” на території суперника, передає кореспондент УНН.

"Зоря" вирвала у "Браги" путівку до плей-оф кваліфікації Ліги Європи

У першому таймі португальці, яких влаштовувала нульова нічия, здебільшого завдавали удари з-за меж штрафної. Усі перипетії відбулися по перерві. Новаіш завдав точного удару у ближній кут Феліпе зі штрафного та дозволив “Бразі” вийти господарям вперед 1:0. Через п’ять хвилин на табло світилися дві одиниці. Рафаель Ратао пробив між ніг захиснику і м’яч потрапив під штангу кіпера Матеуса.

На 73 хвилині португальці знову повернули перевагу в один м’яч. Орта розібрався з кількома оборонцями “біло-чорних” та перекинув Махарадзе, який змінив у рамці воріт свого візаві Феліпе.

Рятівником “Зорі” став Олександр Караваєв. Атака луганчан в три паси допомогла знайти проблеми у захисті португальців і Караваєв результативно зіграв на останньому рубежі — 2:2.

Отже завдяки двом забитим голам в гостях при рахунку двоматчевої баталії 3:3 путівку до наступного етапу змагань одержав український представник.

Зазначимо, що противником команди Вернидуба в раунді плей-оф стане німецький “РБ Лейпциг”.

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