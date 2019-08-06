"Заря" и "Днепр-1" потеряли первые очки в сезоне чемпионата Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. На "Славутич-Арене" в Запорожье "Днепр-1" гостил у луганской "Зари" во втором туре УПЛ, сообщает УНН со ссылкой на сайт чемпионата.
В Запорожье все 90 минут продолжалась оживленная игра без большого количества голевых моментов. Заметным, даже ощутимым преимуществом владели хозяева поля, которые явно нацеливались на победу. Несмотря на доминирование луганчан, счет открыли их соперники благодаря удару Когута.
После этого "Днепр-1" повторил традиционную ошибку - ведя в счете, слишком глубоко отодвинулся назад. За что и поплатился пропущенным мячом от Кочергина. До финального свистка оставалось много времени, "Заря" продолжала атаковать, хотя самую реальную возможность создали именно гости. Впрочем, здесь счет не изменился - 1:1.
Заметим, в активе обоих клубов по 4 набранных балла в турнирной таблице.