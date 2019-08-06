"Зоря" та "Дніпро-1" втратили перші очки в сезоні чемпіонату України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. На "Славутич-Арені" в Запоріжжі "Дніпро-1" гостював у луганської "Зорі" у другому турі УПЛ, повідомляє УНН з посиланням на сайт чемпіонату.
У Запоріжжі всі 90 хвилин тривала жвава гра без великої кількості гольових моментів. Помітною, навіть відчутною перевагою володіли господарі поля, які явно націлювалися на перемогу. Не зважаючи на домінування луганців, рахунок відкрили їхні суперники завдяки удару Когута.
Після цього "Дніпро-1" повторив традиційну помилку – ведучи в рахунку, надто глибоко відтягся назад. За що й поплатився пропущеним м’ячем від Кочергіна. До фінального свистка залишалося чимало часу, "Зоря" продовжувала атакувати, хоча найреальнішу нагоду створили саме гості. Втім, тут рахунок не змінився – 1:1.
Зауважимо, в активі обох клубів по 4 набрані бали в турнірній таблиці.