"Заря" разгромной победой продолжила выступления в чемпионате Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Луганская "Заря" принимала "Черноморец" в матче восьмого тура чемпионата Украины по футболу, передает корреспондент УНН.
Детали
В дебюте встречи Александр Гладкий остроумно пропустил мяч после передачи Громова помогла отличиться Вячеславу Кабаеву. Уже сам форвард Гладкий конце тайма сумел удвоить преимущество ударом с 11-метровой точки. Уже ближе к завершению матча нападающий Аллахяр сумел пройти двух защитников, положить на покушении на газон вратаря и отправить мяч в сетку ворот — 3:0.
Примечательно что голевой сериал луганского клуба продолжается в чемпионате семь игр — 15 мячей.
Дополнение
Гладкий забил свой 95 гол в истории чемпионатов Украины. “Заря” набрала 14 баллов. “Черноморец” 5-ть.