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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 41506 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 134967 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 124314 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 120747 просмотра

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"Заря" разгромной победой продолжила выступления в чемпионате Украины

"Заря" разгромной победой продолжила выступления в чемпионате Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. Луганская "Заря" принимала "Черноморец" в матче восьмого тура чемпионата Украины по футболу, передает корреспондент УНН

Детали

В дебюте встречи Александр Гладкий остроумно пропустил мяч после передачи Громова помогла отличиться Вячеславу Кабаеву. Уже сам форвард Гладкий конце тайма сумел удвоить преимущество ударом с 11-метровой точки. Уже ближе к завершению матча нападающий Аллахяр сумел пройти двух защитников, положить на покушении на газон вратаря и отправить мяч в сетку ворот — 3:0.

Примечательно что голевой сериал луганского клуба продолжается в чемпионате семь игр — 15 мячей.

Дополнение

Гладкий забил свой 95 гол в истории чемпионатов Украины. “Заря” набрала 14 баллов. “Черноморец” 5-ть.

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