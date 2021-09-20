"Зоря" розгромною перемогою продовжила виступи в чемпіонаті України

Деталі

У дебюті зустрічі Олександр Гладкий дотепно пропустив м'яч після передачі Громова допомогла відзначитися В'ячеславу Кабаєву. Вже сам форвард Гладкий наприкінці тайму зумів подвоїти перевагу ударом з 11-метрової точки. Вже ближче до завершення матчу нападник Аллахяр зумів пройти двох захисників, покласти на замаху на газон воротаря та відправити м'яч у сітку воріт – 3:0.

Примітно що гольовий серіал луганського клубу продовжується в чемпіонаті сім ігор — 15 м’ячів.

Доповнення

Гладкий забив свій 95 гол в історії чемпіонатів України. "Зоря" набрала 14 балів. "Чорноморець" має 5-ть.