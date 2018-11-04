"Заря" разгромила "Черноморец" и поднялась в топ-6 чемпионата Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В одном из противостояний 14-го тура Украинской Премьер-лиги одесский “Черноморец” дома попробовал силами с луганской “Зарей”, передает корреспондент УНН.
Мячи в этом поединке влетали исключительно в сетку ворот хозяев. На 27 минуте розыгрыш со штрафного сопровождался скидкой головой В.Вернидуба после которой автором гола стал Тимчик.
После перерыва еще один розыгрыш штрафного привел к удвоению счета. Майборода оставили без присмотра в центре штрафной и тот со второй попытки огорчил Литовченко. Точку поставил Александр Караваев на 72 минуте — 0:3.
Заметим, что “Черноморец” продолжил свою серию поражений и с 9 очками находится на предпоследнем ступени. “Заря” с 18 пунктами поднялась на 6-ю строчку.