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"Зоря" розгромила "Чорноморець" та піднялася в топ-6 чемпіонату України

Київ • УНН

 • 7788 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. В одному із протистоянь 14-го туру Української Прем’єр-ліги одеський “Чорноморець” вдома помірявся силами із луганською “Зорею”, передає кореспондент УНН.

М’ячі в цьому поєдинку влітали виключно у сітку воріт господарів. На 27 хвилині розіграш зі штрафного супроводжувався скидкою головою В.Вернидуба після якої автором голу став Тимчик.

По перерві ще один розіграш штрафного призвів до подвоєння рахунку. Майбороду залишили без нагляду в центрі карного і той з другої спроби засмутив Літовченка. Крапку поставив Олександр Караваєв на 72 хвилині — 0:3.

Зауважимо, що “Чорноморець” продовжив свою серію поразок і з 9 очками знаходиться на передостанньому щаблі. “Зоря” з 18 пунктами піднялася на 6-й рядок.

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