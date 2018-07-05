"Заря" усилится бразильским нападающим

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 11125 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 100229 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 115618 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 136289 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 142644 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 180315 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156359 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142991 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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КИЕВ. 5 июля. УНН. Состояние представителя Украины в еврокубках — луганской “Зари”, пополнил бразильский нападающий Рафаэль Силва, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Зари”.

Сегодня медицинское обследование было пройдено успешно и в ближайшее время игрок подпишет контракт с клубом.

22-летний спортсмен родился в бразильском городе Каскавел. Затем перебрался в Сан-Паулу. В футбольной географии у игрока пока были только Бразилия ФК “Луверденсе” — 32 игры, 5 голов, 3 передачи и “Асосиасао Атлетико Понте-Прета” — 14 игр и 2 гола и Япония ( “Албирекс Ниигата”).

Отметим, что ресурс Transfermarkt оценивает игрока в 200 тыс. евро.

Добавим, что в “Заре” бразилец заменит своего соотечественника Юре, которого в июне было продано в “Аль-Наср”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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