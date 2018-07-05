"Заря" усилится бразильским нападающим
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Состояние представителя Украины в еврокубках — луганской “Зари”, пополнил бразильский нападающий Рафаэль Силва, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Зари”.
Сегодня медицинское обследование было пройдено успешно и в ближайшее время игрок подпишет контракт с клубом.
22-летний спортсмен родился в бразильском городе Каскавел. Затем перебрался в Сан-Паулу. В футбольной географии у игрока пока были только Бразилия ФК “Луверденсе” — 32 игры, 5 голов, 3 передачи и “Асосиасао Атлетико Понте-Прета” — 14 игр и 2 гола и Япония ( “Албирекс Ниигата”).
Отметим, что ресурс Transfermarkt оценивает игрока в 200 тыс. евро.
Добавим, что в “Заре” бразилец заменит своего соотечественника Юре, которого в июне было продано в “Аль-Наср”.