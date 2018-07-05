"Зоря" підсилиться бразильським нападником

Сьогодні медичне обстеження було пройдено успішно і найближчим часом гравець підпише контракт з клубом.

22-річний спортсмен народився в бразильському місті Каскавел. Потім перебрався в Сан-Паулу. У футбольної географії у гравця поки що були лише Бразилія: ФК “Луверденсе” — 32 гри, 5 голів, 3 передачі та “Асосіасао Атлетика Понте-Прета” — 14 ігор і 2 голи, і Японія (“Албірекс Ніігата”).

Зазначимо, що ресурс Transfermarkt оцінює гравця в 200 тис. євро.

Додамо, що у “Зорі” бразилець замінить свого співвітчизника Юрі, якого в червні було продано в “Аль-Наср”.