"Заря" усилилась бывшим лидером ФК "Десна"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Защитник Максим Имереков, который до недавнего времени защищал цвета черниговской “Десны”, стал игроком луганской “Зари”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу луганчан.
Детали
30-летний Имереков является воспитанником донецкого “Шахтера”, а украинскому болельщику хорошо знаком по выступлениям за “Александрию” с 2014 по 2016 годы и “Десну”, начиная с осени 2018 года и до недавнего времени. Не будет лишним отметить, что некоторое время играл Максим и в составе запорожского “Металлурга”.
Что касается прошлого сезона, то в составе “Десны” спортсмен стабильно играл, проведя на поле 15 матчей. Дважды забил, несколько раз выступил в роли ассистента. Получил пять желтых карточек. В целом же, за “Десну” Максим провел 61 игру и забил 4 мяча.
Напомним
Бывший лидер защиты “Зари” перешел в состояние чемпиона Польши.