“Зоря” підсилилась колишнім лідером ФК “Десна”

Деталі

30-річний Імереков є вихованцем донецького “Шахтаря”, а українському вболівальнику добре знайомий за виступами за “Олександрію” з 2014 по 2016 роки і “Десну”, починаючи з осені 2018 року і до недавнього часу. Не буде зайвим відзначити, що деякий час грав Максим і в складі запорізького “Металурга”.

Що стосується минулого сезону, то в складі “Десни” спортсмен стабільно грав, провівши на полі 15 матчів. Двічі забив, кілька разів виступив у ролі асистента. Отримав п’ять жовтих карток. В цілому ж, за “Десну” Максим провів 61 гру і забив 4 м’ячі.

Нагадаємо

Колишній лідер захисту “Зорі” перейшов в стан чемпіона Польщі.