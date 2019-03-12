"Заря" подписала японского полузащитника
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Японский полузащитник Ицуки Урата подписал с луганским ФК "Заря" трехлетний контракт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт клуба.
Сегодня, 12 марта, луганская "Заря" объявила о подписании контракта на три года с 22-летним японским полузащитником Ицуки Урата. До этого он выступал за клуб "Гираванс Кутакуши". Провел 39 поединков. Забил один мяч и отдал 5 результативных передач.
Также Урата вызывался и играл за сборные Японии U-18, U-19 и U-21 (21 матч, 2 гола).
В луганской команде Урата будет выступать под номером 97.
Ранее ряды луганской "Зари" пополнил бразильский полузащитник.