"Зоря" підписала японського півзахисника
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Японський півзахисник Іцукі Урата підписав з луганським ФК "Зоря" трирічний контракт. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт клубу.
Сьогодні, 12 березня, луганська "Зоря" оголосила про підписання контракту на три роки з 22-річним японським півзахисником Іцукі Урата. До цього він виступав за клуб "Гіраванс Кутакуші". Провів 39 поєдинків. Забив один м'яч і віддав 5 результативних передач.
Також Урата викликався і грав за збірні Японії U-18, U-19 і U-21 (21 матч, 2 голи).
У луганській команді Урата виступатиме під номером 97.
Раніше лави луганської "Зорі" поповнив бразильський півзахисник.