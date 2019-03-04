Бразильский полузащитник пополнил ряды луганской "Зари"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Луганская “Заря” продолжила вести работу на трансферном рынке, заключив соглашение с очередным новичком, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
Новичком команды стал бразильский полузащитник Нортон Матеус. Срок контракта составляет 2 года и 6 месяцев.
Нортон Матеус выступал в свое время за бразильские команды “Айморе” и “Флуминенсе”. За первый клуб Матеус провел 18 игр, а за второй сыграл 25 поединков.
Напомним, что зимнего трансферного окна в состояние “Зари” перешел ряд новых футболистов.