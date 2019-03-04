Бразильський півзахисник поповнив ряди луганської "Зорі"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Луганська “Зоря” продовжила вести роботу на трансферному ринку, заключивши угоду з черговим новачком, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу клубу.
Новачком команди став бразильський півзахисник Нортон Матеус. Термін контракту становить 2 роки і 6 місяців.
Нортон Матеус виступав свого часу за бразильські команди “Айморе” і “Флуміненсе”. За перший клуб Матеус провів 18 ігор, а за другий зіграв 25 поєдинків.
Нагадаємо, що зимового трансферного вікна до стану “Зорі” перейшов ряд нових футболістів.