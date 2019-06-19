"Заря" узнала о возможных соперниках в Лиге Европы

В рамках данной стадии луганская “Заря” начнет свой путь в качестве сеяной команды.

Четвертая команда УПЛ прошлого сезона УПЛ сойдется с победителем пары “Будучность” (Черногория) — “Нарва” (Эстония).

Первую игру двухматчевого противостояния украинский коллектив проведет на выезде. Матчи состоятся 25 июля и 1 августа.

Отметим, что “Будучность” в прошлом сезоне на 9 очков отстал от чемпиона Черногории и финишировал на второй строчке. А “Нарва” (тренер россиянин Андрей Семин) в нынешнем сезоне идет 5-й в чемпионате Эстонии после 15 туров.

Кроме того добавим, с третьего квалификационного раунда стартует “Мариуполь”, а с группового — “Александрия”.