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"Заря" узнала о возможных соперниках в Лиге Европы

Киев • УНН

 • 9902 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. В штаб-квартире УЕФА в Ньоне завершилась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

"Заря" узнала о возможных соперниках в Лиге Европы

В рамках данной стадии луганская “Заря” начнет свой путь в качестве сеяной команды.

Четвертая команда УПЛ прошлого сезона УПЛ сойдется с победителем пары “Будучность” (Черногория) — “Нарва” (Эстония).

Первую игру двухматчевого противостояния украинский коллектив проведет на выезде. Матчи состоятся 25 июля и 1 августа.

Отметим, что “Будучность” в прошлом сезоне на 9 очков отстал от чемпиона Черногории и финишировал на второй строчке. А “Нарва” (тренер россиянин Андрей Семин) в нынешнем сезоне идет 5-й в чемпионате Эстонии после 15 туров.

Кроме того добавим, с третьего квалификационного раунда стартует “Мариуполь”, а с группового — “Александрия”.

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