"Зоря" дізналася можливих суперників в Лізі Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. В штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні завершилося жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Про це інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
В рамках даної стадії луганська "Зоря" розпочне свій шлях в якості сіяної команди.
Четверта команда УПЛ минулого сезону УПЛ зійдеться із переможцем пари "Будучность" (Чорногорія) – "Нарва" (Естонія).
Першу гру двоматчевого протистояння український колектив проведе на виїзді. Матчі відбудуться 25 липня і 1 серпня.
Відзначимо, що "Будучность" минулого сезону на 9 очок відстав від чемпіона Чорногорії та фінішував на другому рядку. Натомість "Нарва" (тренер росіянин Андрій Сьомін) в нинішньому сезоні йде 5-ю у чемпіонаті Естонії після 15 турів.
Крім того додамо, з третього кваліфікаційного раунду стартуватиме "Маріуполь", а з групового – "Олександрія".