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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 117118 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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11 марта, 18:02 • 175977 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124138 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Зону загрязнения после взрывов в Балаклее уменьшено до 500 м

Зону загрязнения после взрывов в Балаклее уменьшено до 500 м

Киев  •  УНН

 • 8292 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. По состоянию на утро пятницы десятикилометровую зону загрязнения после взрывов боеприпасов на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея в Харьковской области уменьшено до 500 метров. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"По состоянию на 7:00 7 апреля пожаров на территории города Балаклея и близлежащих населенных пунктов в результате взрывов боеприпасов не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пиротехники ведомства очистили от взрывоопасных предметов территорию Балаклеи и девять населенных пунктов, попавших в зону чрезвычайной ситуации.

Указано, что при очистке пиротехниками территорий вокруг Балаклеи от взрывоопасных предметов 10-километровую зону загрязнения уменьшено до 500 метров.

Восстановлено электроснабжение в Балаклее и близлежащих населенных пунктах. Продолжается работа по восстановлению газоснабжения в городе.

Напомним, по данным ГСЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

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