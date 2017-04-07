Зону загрязнения после взрывов в Балаклее уменьшено до 500 м
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. По состоянию на утро пятницы десятикилометровую зону загрязнения после взрывов боеприпасов на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея в Харьковской области уменьшено до 500 метров. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
"По состоянию на 7:00 7 апреля пожаров на территории города Балаклея и близлежащих населенных пунктов в результате взрывов боеприпасов не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Как отмечается, пиротехники ведомства очистили от взрывоопасных предметов территорию Балаклеи и девять населенных пунктов, попавших в зону чрезвычайной ситуации.
Указано, что при очистке пиротехниками территорий вокруг Балаклеи от взрывоопасных предметов 10-километровую зону загрязнения уменьшено до 500 метров.
Восстановлено электроснабжение в Балаклее и близлежащих населенных пунктах. Продолжается работа по восстановлению газоснабжения в городе.
Напомним, по данным ГСЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.