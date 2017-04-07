Зону забруднення після вибухів у Балаклії зменшено до 500 м
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Станом на ранок п'ятниці десятикілометрову зону забруднення після вибухів боєприпасів на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія на Харківщині зменшено до 500 метрів. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
"Станом на 7:00 7 квітня пожеж на території міста Балаклія та прилеглих населених пунктів внаслідок вибухів боєприпасів не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, піротехніки відомства очистили від вибухонебезпечних предметів територію Балаклії та дев’ять населених пунктів, які потрапили в зону надзвичайної ситуації.
Вказано, що під час очищення піротехніками територій навколо Балаклії від вибухонебезпечних предметів 10-кілометрову зону забруднення зменшено до 500 метрів.
Відновлено електропостачання в Балаклії та прилеглих населених пунктах. Продовжується робота з відновлення газопостачання у місті.
Нагадаємо, за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.