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Зону вокруг хранилища боеприпасов под Ичней очистили от снарядов

Киев • УНН

 • 6802 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Работы по очистке 16-километровой зоны вокруг 6 арсенала боеприпасов Министерства обороны в Ичнянском районе Черниговской области завершились. Об этом сообщил Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА, передает УНН.

Зону вокруг хранилища боеприпасов под Ичней очистили от снарядов

“Работы, определенные Планом организации работ по очистке от взрывоопасных предметов населенных пунктов и территорий в 16-километровой зоне вокруг 6-го арсенала боеприпасов МО Украины возле пгт Дружба Ичнянского района завершены”, — говорится в сообщении.

Очищено 80 участков разминирования, 79733 га прилегающей к арсеналу территории. Изъят 100 351 взрывоопасный предмет, отработано 308 сообщений от населения об обнаружении боеприпасов.

Проводятся мероприятия по осуществлению контроля качества очистки территорий от взрывоопасных предметов и оперативного реагирования на сообщения населения в случае обнаружения взрывоопасных предметов.

Напомним, в ночь на 9 октября 2018 года в районе поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области произошел взрыв на технической территории. Вспыхнул пожар. Охваченная пламенем техническая территория 6-го арсенала составила 402 га, общая площадь объекта — 682,6 га.

Из района чрезвычайной ситуации было эвакуировано 12 тысяч населения. Авиапространство, железнодорожное и автотранспортное сообщение в радиусе 30 км было перекрыто.

Из-за взрывов на арсенале в Черниговской было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины, позже переквалифицировано на диверсию.

20 ноября правительство предложило в 2019 году увеличить сумму расходов на охрану хранилищ боеприпасов до 1,5 млрд грн.

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