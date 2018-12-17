Зону вокруг хранилища боеприпасов под Ичней очистили от снарядов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Работы по очистке 16-километровой зоны вокруг 6 арсенала боеприпасов Министерства обороны в Ичнянском районе Черниговской области завершились. Об этом сообщил Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА, передает УНН.
“Работы, определенные Планом организации работ по очистке от взрывоопасных предметов населенных пунктов и территорий в 16-километровой зоне вокруг 6-го арсенала боеприпасов МО Украины возле пгт Дружба Ичнянского района завершены”, — говорится в сообщении.
Очищено 80 участков разминирования, 79733 га прилегающей к арсеналу территории. Изъят 100 351 взрывоопасный предмет, отработано 308 сообщений от населения об обнаружении боеприпасов.
Проводятся мероприятия по осуществлению контроля качества очистки территорий от взрывоопасных предметов и оперативного реагирования на сообщения населения в случае обнаружения взрывоопасных предметов.
Напомним, в ночь на 9 октября 2018 года в районе поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области произошел взрыв на технической территории. Вспыхнул пожар. Охваченная пламенем техническая территория 6-го арсенала составила 402 га, общая площадь объекта — 682,6 га.
Из района чрезвычайной ситуации было эвакуировано 12 тысяч населения. Авиапространство, железнодорожное и автотранспортное сообщение в радиусе 30 км было перекрыто.
Из-за взрывов на арсенале в Черниговской было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины, позже переквалифицировано на диверсию.
20 ноября правительство предложило в 2019 году увеличить сумму расходов на охрану хранилищ боеприпасов до 1,5 млрд грн.