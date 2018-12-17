Зону навколо сховища боєприпасів під Ічнею очистили від снарядів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Роботи з очищення 16-кілометрової зони навколо 6 арсеналу боєприпасів Міністерства оборони в Ічнянському районі Чернігівської області завершилися. Про це повідомив Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА, передає УНН.
“Роботи, визначені Планом організації робіт з очищення від вибухонебезпечних предметів населених пунктів і територій в 16-ти кілометровій зоні навколо 6-го арсеналу боєприпасів МО України біля смт Дружба Ічнянського району, завершено”, — йдеться у повідомленні.
Очищено 80 ділянок розмінування, 79733 га прилеглої до арсеналу території. Вилучено 100351 вибухонебезпечний предмет, відпрацьовано 308 повідомлень від населення про виявлення боєприпасів.
Проводяться заходи щодо здійснення контролю якості очищення територій від вибухонебезпечних предметів та оперативного реагування на повідомлення населення у разі виявлення вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, у ніч проти 9 жовтня 2018 року в районі селища Дружба Ічнянського району Чернігівської області стався вибух на технічній території. Спалахнула пожежа. Охоплена полум'ям технічна територія 6-го арсеналу становила 402 га, загальна площа об'єкту - 682,6 га.
З району надзвичайної ситуації було евакуйовано 12 тисяч населення. Авіапростір, залізничне і автотранспортне сполучення у радіусі 30 км було перекрито.
Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України, пізніше перекваліфіковане на диверсію.
20 листопада уряд запропонував у 2019 році збільшити суму видатків на охорону сховищ боєприпасів до 1,5 млрд грн.