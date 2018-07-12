Зону для просмотра финала ЧМ-2018 откроют в пресс-центре саммита США и РФ в Хельсинки

Финал чемпионата состоится 15 июля, в нем встретятся Франция и Хорватия. “В пресс-центре будет оборудована в стиле финского дизайна зона, где можно будет также следить за последним матчем ЧМ по футболу”, — указали в министерстве.

Кроме того, журналистов из разных стран ждет знакомство с финской кухней: как с традиционными блюдами, так и с новинками продуктового рынка. В частности, помимо карельских пирогов, форели с Аландских островов, картофельного мусса и пирогов с черникой, им предложат, например, хлеб с добавлением измельченных сверчков — его в Финляндии начали производить в конце прошлого года. Среди напитков можно будет выбрать финскую воду из-под крана, которую можно пить некипяченой, бутылки под нее раздадут в пресс-центре.

Как ранее сообщил представитель МИД Финляндии Веса Хяккинен, на улице рядом с пресс-центром будут расположены сауны, одна будет использована по прямому назначению, а другая — для проведения интервью.

Как сообщал УНН, хорватский болельщик в Загребе “превратил” машину на гриль.