Зону для просмотра финала ЧМ-2018 откроют в пресс-центре саммита США и РФ в Хельсинки

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 50902 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105669 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127217 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134582 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170427 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153856 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141512 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130480 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182231 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Зону для просмотра финала ЧМ-2018 откроют в пресс-центре саммита США и РФ в Хельсинки

Киев  •  УНН

 • 8634 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Зона для просмотра финального матча чемпионата мира по футболу откроется в Хельсинки во дворце конгрессов Finlandia-talo, где расположится главный пресс-центр встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщила в четверг пресс-служба МИД Финляндии, передает УНН.

Финал чемпионата состоится 15 июля, в нем встретятся Франция и Хорватия. “В пресс-центре будет оборудована в стиле финского дизайна зона, где можно будет также следить за последним матчем ЧМ по футболу”, — указали в министерстве.

Кроме того, журналистов из разных стран ждет знакомство с финской кухней: как с традиционными блюдами, так и с новинками продуктового рынка. В частности, помимо карельских пирогов, форели с Аландских островов, картофельного мусса и пирогов с черникой, им предложат, например, хлеб с добавлением измельченных сверчков — его в Финляндии начали производить в конце прошлого года. Среди напитков можно будет выбрать финскую воду из-под крана, которую можно пить некипяченой, бутылки под нее раздадут в пресс-центре.

Как ранее сообщил представитель МИД Финляндии Веса Хяккинен, на улице рядом с пресс-центром будут расположены сауны, одна будет использована по прямому назначению, а другая — для проведения интервью.

Как сообщал УНН, хорватский болельщик в Загребе “превратил” машину на гриль.

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