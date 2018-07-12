Зону для перегляду фіналу ЧС-2018 відкриють у прес-центрі саміту США і РФ в Гельсінкі

Фінал чемпіонату відбудеться 15 липня, в ньому зустрінуться Франція і Хорватія. “У прес-центрі буде обладнана в стилі фінського дизайну зона, де можна буде також стежити за останнім матчем ЧС з футболу”, — вказали в міністерстві.

Крім того, журналістів з різних країн чекає знайомство з фінської кухнею: як з традиційними стравами, так і з новинками продуктового ринку. Зокрема, крім карельських пирогів, форелі з Аландських островів, картопляного мусу і пирогів з чорницею, їм запропонують, наприклад, хліб з додаванням подрібнених цвіркунів — його в Фінляндії почали виробляти в кінці минулого року. Серед напоїв можна буде вибрати фінську воду з-під крана, яку можна пити некип’яченою, пляшки для неї роздадуть в прес-центрі.

Як раніше повідомив представник МЗС Фінляндії Веса Хяккінен, на вулиці поруч з прес-центром будуть розташовані сауни, одна буде використана за прямим призначенням, а інша — для проведення інтерв’ю.

Як повідомляв УНН, хорватський вболівальник у Загребі “перетворив” машину на гриль.