Зону для перегляду фіналу ЧС-2018 відкриють у прес-центрі саміту США і РФ в Гельсінкі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Зона для перегляду фінального матчу чемпіонату світу з футболу відкриється в Гельсінкі в палаці конгресів Finlandia-talo, де розташується головний прес-центр зустрічі президентів РФ і США Володимира Путіна і Дональда Трампа. Про це повідомила в четвер прес-служба МЗС Фінляндії, інформує УНН.
Фінал чемпіонату відбудеться 15 липня, в ньому зустрінуться Франція і Хорватія. “У прес-центрі буде обладнана в стилі фінського дизайну зона, де можна буде також стежити за останнім матчем ЧС з футболу”, — вказали в міністерстві.
Крім того, журналістів з різних країн чекає знайомство з фінської кухнею: як з традиційними стравами, так і з новинками продуктового ринку. Зокрема, крім карельських пирогів, форелі з Аландських островів, картопляного мусу і пирогів з чорницею, їм запропонують, наприклад, хліб з додаванням подрібнених цвіркунів — його в Фінляндії почали виробляти в кінці минулого року. Серед напоїв можна буде вибрати фінську воду з-під крана, яку можна пити некип’яченою, пляшки для неї роздадуть в прес-центрі.
Як раніше повідомив представник МЗС Фінляндії Веса Хяккінен, на вулиці поруч з прес-центром будуть розташовані сауни, одна буде використана за прямим призначенням, а інша — для проведення інтерв’ю.
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