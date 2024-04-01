Золото снова достигло рекордной стоимости

На фоне снижения ставок и мягких показателей инфляции в США цена на золото продолжает расти, перейдя на отметку 2265 доллара за унцию, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В понедельник, 1 апреля, цены на золото достигли рекордного уровня, поскольку более слабые показатели инфляции в США усилили ожидания снижения процентной ставки Федеральной резервной системы в июне впервые за год.

Цены на спотовое золото выросли на 1,2% до 2258,53 долларов США за унцию в 08:15 по Гринвичу после достижения исторического максимума в 2262,19 долларов США в начале сессии. Фьючерсы на золото в США также повысились на 1,8% до 2279,50 долларов.

В пятницу председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл выразил удовлетворение относительно последних данных об инфляции в США, называя их соответствующими их ожиданиям. В феврале цены в США уменьшились, но индекс цен PCE вырос на 0,3%, согласно данным.

"Сегодняшний ценовой показатель находится в условиях очень низкой ликвидности - большинство европейских рынков и многие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона все еще закрыты на Пасхальный понедельник (христиане западного обряда отмечали Пасху 31 марта - ред.). Поэтому не было бы удивительным увидеть, как это претерпит изменения, когда участие возобновится позже на этой неделе", - сказал Илья Спивак, руководитель глобальной макрокоманды Tastylive.

Напомним

Цена на золото начала расти после этого, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил о вероятном снижении процентных ставок в этом году.