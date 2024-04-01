Золото снова достигло рекордной стоимости

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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reutersReuters
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
  •  54999 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
  •  117428 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
  •  103073 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  226888 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  191869 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  191187 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  407143 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  140217 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  136399 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  154734 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

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«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
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21 марта 2024, 11:56  •  735080 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  679600 просмотра

Золото снова достигло рекордной стоимости

Цены на золото достигли рекордного уровня в $2265 за унцию, поскольку снижение инфляции в США усилило ожидания снижения процентной ставки Федеральным резервом в июне.

Экономика •   •  13721 просмотра
Золото снова достигло рекордной стоимости

Посевная кампания в этом году проходит более интенсивно, чем в прошлом году - эксперт

Нынешняя весенняя посевная кампания в Украине проходит интенсивнее и быстрее, чем в прошлом году, причем активный сев происходит во всех регионах, включая прифронтовые территории, где фермеры сталкиваются с проблемами, связанными с минированием и боевыми действиями.

Экономика •   •  12854 просмотра
Посевная кампания в этом году проходит более интенсивно, чем в прошлом году - эксперт

Франция планирует передать Украине сотни единиц бронетехники и ракеты для ПВО - Минобороны

В течение года Франция может передать Украине сотни единиц бронетехники и предоставить ракеты Aster 30 для системы противовоздушной обороны SAMP/T, которая является аналогом Patriot и способна сбивать российские гиперзвуковые ракеты.

Война •   •  20573 просмотра
Франция планирует передать Украине сотни единиц бронетехники и ракеты для ПВО - Минобороны

Британская разведка: рф переплачивает 60% из-за санкций против военной промышленности

Из-за санкций третьи страны взимают надбавку к цене более 60% за экспорт некоторых подсанкционных товаров на территорию россии, нарушая баланс спроса и предложения на российский экспорт вооружений и усложняя механизмы оплаты, что приводит к значительному сокращению российского экспорта вооружений.

Война •   •  16319 просмотра
Британская разведка: рф переплачивает 60% из-за санкций против военной промышленности

Запасы крылатых ракет "калибр" у россиян могли вырасти до 245-285 единиц - Defene Express

По оценкам военного портала Defense Express, россия производит 20-35 "калибров" ежемесячно и таким образом запасы этих крылатых ракет могли вырасти до 245-285 единиц.

Война •   •  15215 просмотра
Запасы крылатых ракет "калибр" у россиян могли вырасти до 245-285 единиц - Defene Express

Запрет на охоту спасает медведей, их популяция в украинских Карпатах увеличивается - The Times

Из-за запрета охоты, вызванного войной России против Украины, популяция медведей в Карпатском регионе Украины возросла: жители и туристы все чаще встречают следы медведей вблизи человеческих домов.

Общество •   •  16766 просмотра
Запрет на охоту спасает медведей, их популяция в украинских Карпатах увеличивается - The Times

СБУ сообщила о новом подозрении российской пропагандистке симоньян

Служба безопасности Украины объявила новое подозрение российской пропагандистке маргарите симоньян.

Война •   •  14873 просмотра
СБУ сообщила о новом подозрении российской пропагандистке симоньян

В работе monobank произошел сбой - Гороховский

В работе мобильного банка monobank произошел сбой, о чем сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

Экономика •   •  14374 просмотра
В работе monobank произошел сбой - Гороховский

Пылевой бури из-за пустынной пыли в воздухе не будет - Укргидрометцентр

Укргидрометцентр разъяснил, что недавнее пылевое явление в Украине не квалифицируется как пылевая буря, поскольку скорость ветра не достигнет необходимых 12 м/с как минимум в течение 3 часов, и призвал людей не паниковать.

Общество •   •  13273 просмотра
Пылевой бури из-за пустынной пыли в воздухе не будет - Укргидрометцентр

Начала рожать в подвале: из фронтовой Красногоровки в Донецкой области вывезли беременную

Женщина на 37-й неделе беременности начала рожать в подвале в Красногоровке Донецкой области, и под обстрелами была эвакуирована правоохранителями в Покровск, где родила здоровую дочь по имени Варвара.

Война •   •  14042 просмотра
Начала рожать в подвале: из фронтовой Красногоровки в Донецкой области вывезли беременную