Золото подешевело после новой эскалации между США и Ираном

Мировые цены на золото в понедельник снизились на 1,4% на фоне новой волны ударов между США и Ираном, которая усилила опасения по поводу инфляции и возможного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Во время торгов стоимость золота опускалась до почти 4060 долларов за тройскую унцию. Как отмечает агентство, эскалация конфликта на Ближнем Востоке способствовала росту цен на энергоносители, что может усилить инфляционное давление.

Обновленная геополитическая напряженность вызвала очередную ударную волну на и без того хрупком рынке золота. Если бои вокруг Ормузской зоны не урегулируются, повышение цен на нефть, более высокая доходность и укрепление доллара могут удерживать золото под давлением на этой неделе