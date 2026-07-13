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Золото подешевело после новой эскалации между США и Ираном

Киев • УНН

 • 1626 просмотра

Цены на золото снизились до почти 4060 долларов за унцию из-за опасений инфляции и повышения ставок ФРС. Эскалация на Ближнем Востоке усилила давление на рынок драгоценных металлов.

Золото подешевело после новой эскалации между США и Ираном

Мировые цены на золото в понедельник снизились на 1,4% на фоне новой волны ударов между США и Ираном, которая усилила опасения по поводу инфляции и возможного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Во время торгов стоимость золота опускалась до почти 4060 долларов за тройскую унцию. Как отмечает агентство, эскалация конфликта на Ближнем Востоке способствовала росту цен на энергоносители, что может усилить инфляционное давление.

Обновленная геополитическая напряженность вызвала очередную ударную волну на и без того хрупком рынке золота. Если бои вокруг Ормузской зоны не урегулируются, повышение цен на нефть, более высокая доходность и укрепление доллара могут удерживать золото под давлением на этой неделе

– заявила аналитик Vantage Markets Хебе Чен.

Bloomberg отмечает, что участники рынка опасаются: Федеральной резервной системе США придется дольше сохранять высокие процентные ставки для сдерживания инфляции. Более высокие ставки традиционно негативно влияют на золото, поскольку этот актив не приносит процентного дохода.

Дополнительное внимание инвесторов на этой неделе будет приковано к выступлению нового главы ФРС Кевина Ворша в Конгрессе США и публикации данных по инфляции за июнь, которые могут повлиять на дальнейшую монетарную политику американского регулятора.

США начали новый раунд ударов по Ирану из-за угрозы судоходству в Ормузском проливе13.07.26, 03:35 • 1832 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Золото
Федеральная резервная система
Bloomberg L.P.
Соединённые Штаты
Иран