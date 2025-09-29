Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики

Золото пробило очередной исторический максимум и стало главным барометром мирового доверия. Уже сегодня, по состоянию на конец сентября, металл торгуется на уровне $3 800 за унцию на спотовом рынке, а декабрьские фьючерсы поднялись до $3 844. То есть рынок досрочно прошел границу, которую еще недавно считали прогнозом до конца 2025 года. Что стоит за этим скачком и почему он так важен для мировой экономики, анализировал УНН.

Реальность превзошла ожидания ведущих финансовых институтов. В своих последних оценках Goldman Sachs Research предполагали, что золото удержится в диапазоне $3 700 – $3 900 за унцию до конца 2025-го, а в случае рецессионного сценария может подняться до $3 880. В J.P. Morgan рассматривали цены на уровне $3 675 – $4 000.

Когда $3 800 стало реальной стоимостью золота уже в конце сентября, а не в конце 2025 года, внимание аналитиков переключилось на следующую отметку – $4 000 за унцию. Эту стоимость рынок прогнозирует увидеть в 2026 году. Но не исключено, что золото превзойдет ожидания и на этот раз.

Такой стремительный рост цены на золото лишь верхушка айсберга. Гораздо важнее причины, отмечает в эксклюзивном комментарии для УНН финтехэксперт Елена Соседка.

$3 800 за унцию золота – это не просто рекорд. Это зеркало нашего мира, который живет в состоянии неопределенности и кризиса доверия. И когда современные финансовые инструменты выглядят хрупкими, инвесторы снова обращаются к древнейшему символу стабильности – золоту - отметила Елена Соседка.

Риск "шатдауна" правительства США, внутриполитические распри в Вашингтоне и ожидание снижения ставок ФРС заставили капитал бежать из акций в "тихую гавань".

Геополитическая напряженность лишь усиливает это движение. Войны, торговые конфликты, непредсказуемые решения мировых лидеров – все это создает атмосферу постоянной нестабильности, в которой золото становится универсальной страховкой. Поэтому скачок стоимости золота – это не только финансовое событие, это маркер доверия инвесторов к современной экономике. А для финтех-рынка это четкий сигнал: технологии могут делать финансы удобнее, но основа доверия всегда строится на простых и понятных ценностях - резюмировала Елена Соседка.

Кроме того, рост стоимости золота означает, что инвесторы готовятся к ослаблению доллара. Что вызвано прежде всего ожиданием снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Логика проста – если ФРС начнет смягчать свою политику, доходность долларовых облигаций упадет, и золото станет привлекательнее. Ведь оно не обесценивается вместе с валютой.

Соответственно, более слабый доллар делает золото дешевле для международных покупателей, создавая мощный стимул для роста его цены. Ключевой структурный спрос на драгоценный металл формируют центральные банки, прежде всего Китая и России. Они агрессивно скупают слитки, открыто демонстрируя стратегию отказа от доллара и нежелание полагаться только на американскую валюту в условиях роста геополитической напряженности.

Даже значительные геологоразведочные открытия, такие как месторождение золота в Китае - Вангу, не могут сдержать ценовое ралли. Ведь от открытия месторождения до готовых слитков проходят годы, если не десятилетия. Это свидетельствует о том, что рынком управляют не факторы производства, а страх и стратегическое стремление инвесторов и государств иметь физический актив.

Итак, мы можем сделать вывод: когда государства и инвесторы массово обращаются к древнейшему, "вечному" активу, это означает, что доверие к современной мировой архитектуре находится на критически низком уровне. И $3 800 за унцию – это не просто финансовое событие, это диагноз глобальной экономике. Рекордные цены на "желтый металл" являются прямым индикатором времени: мир не просто переживает нестабильность, он активно готовится к худшим сценариям. Инвесторы используют золото как универсальную защиту, поскольку рост его стоимости прямо свидетельствует о недоверии к валютам, политическим гарантиям и надежности рынков. Таким образом, золото сегодня является не просто товаром, а главным барометром глобального недоверия человечества и геополитического риска.