Золотые ворота планируют подсветить в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В Шевченковском районе столицы планируют построить сеть архитектурно-декоративной подсветки павильона над развалинами Золотых ворот. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Так, в Шевченковском районе Киева планируют построить сеть архитектурно-декоративной подсветки павильона над развалинами Золотых ворот. Это позволит усовершенствовать художественный образ города в вечернее и ночное время, улучшит освещение, создаст комфортные условия отдыха для киевлян и гостей города. Соответствующее распоряжение КГГА подписал Киевский городской голова Виталий Кличко.
Коммунальное предприятие электросетей внешнего освещения "Киевгорсвет" определено заказчиком проектирования и выполнения работ. При подписании соответствующего договора подрядчик должен предоставить гарантии качества выполненных работ и определить эксплуатационные сроки эксплуатации объекта.