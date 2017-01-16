Золоті ворота планують підсвітити у Києві

Так, у Шевченківському районі Києва планують побудувати мережу архітектурно-декоративного підсвічування Павільйону над руїнами Золотих воріт. Це дозволить удосконалити художній образ міста у вечірній і нічний час, покращить освітлення, створить комфортні умови відпочинку для киян і гостей міста. Відповідне розпорядження КМДА підписав Київський міський голова Віталій Кличко.

Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення “Київміськсвітло” визначено замовником проектування та виконання робіт. Під час підписання відповідного договору підрядник має надати гарантії якості виконаних робіт і визначити експлуатаційні строки експлуатації об’єкту.