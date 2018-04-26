Золотая курица: Украина стала лидером по экспорту яиц и куриного мяса в ЕС

Согласно данным Еврокомиссии, только в январе текущего года украинские производители экспортировали в ЕС 874 тонны яиц и яичных продуктов, что в несколько раз превышает показатели января 2017 года.

В то же время, Украина стала лидером по экспорту мяса птицы в ЕС. За два месяца экспортировано 17,9 тыс. тонн продукта.

По прогнозам международных экспертов, Украина может стать ключевым игроком на рынке курятины в ЕС.

"Высокие ставки импортных пошлин защищают ЕС от ввоза мяса птицы из стран, не входящих в ЕС. Однако даже при значительных импортных сборах цена предложения филе грудки из Бразилии и Украины равна или ниже цены предложения производителей ЕС", - говорится в исследовании ассоциации производителей мяса птицы "Конкурентоспособность мяса птицы в ЕС".

Как ранее сообщал УНН, крупнейший украинский производитель курятины "МХП" в этом году запустит вторую линию производства на Винницкой птицефабрике, увеличив к 2020 году объем продукции к 1 млн тонн/год.