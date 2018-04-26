Золота курка: Україна стала лідером з експорту яєць та курячого м'яса в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Україна з початку 2018 року стала найбільшим постачальником яєць та курятини до країн Євросоюзу, передає УНН.
Згідно з даними Єврокомісії, лише в січні поточного року українські виробники експортували до ЄС 874 тонни яєць і яєчних продуктів, що в кілька разів перевищує показники січня 2017 року.
Водночас, Україна стала лідером з експорту м'яса птиці до ЄС. За два місяці експортовано 17,9 тис. тонн продукту.
За прогнозами міжнародних експертів, Україна може стати ключовим гравцем на ринку курятини в ЄС.
“Високі ставки імпортних зборів захищають ЄС від ввезення м’яса птиці з країн, що не входять до ЄС. Однак навіть при значних імпортних зборах ціна пропозиції філе грудки з Бразилії і України дорівнює або нижче ціни пропозиції виробників ЄС”, — йдеться у дослідженні асоціації виробників м’яса птиці “Конкурентоспроможність м’яса птиці в ЄС”.
Як раніше повідомляв УНН, найбільший український виробник курятини “МХП” цього року запустить другу лінію виробництва на Вінницькій птахофабриці, збільшивши до 2020 року обсяг продукції до 1 млн тонн/рік.