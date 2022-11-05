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Вновь соврали: Зеленский отреагировал на признание Ираном поставок рф дронов

Вновь соврали: Зеленский отреагировал на признание Ираном поставок рф дронов

Киев • УНН

 • 228520 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зленский отреагировал на решение Ирана признать факт поставки рф дронов и отметил, что в Тегеране снова соврали, передает УНН.

Цитата

"Сегодня появились сообщения из Ирана, от официальных представителей. Там решили признать, что все-таки поставляли дроны для российского террора. Но и в этом признании они солгали.

Мы ежесуточно сбиваем иранские дроны минимум по десять штук, а иранский режим утверждает, что якобы дал немного и еще до начала полномасштабного вторжения. Только в течение одного вчерашнего дня было уничтожено 11"шахедов". Мы точно знаем, что иранские инструкторы учили российских террористов пользоваться дронами, а в Тегеране об этом вообще молчат", - отметил Зеленский.

Добавим

По словам Президента, "если в Иране и дальше будут врать об очевидном, то это означает, что мир будет прилагать еще больше усилий, чтобы расследовать террористическое сотрудничество российского и иранского режимов и то, чем россия платит Ирану за такое сообщество".

"Не будет такого в современном мире, чтобы кто-то из террористов или их подельников остался безнаказанным", - резюмировал Зеленский.

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Ранее

Тегеран предложил Киеву провести встречу для изучения данных по применению иранских дронов в Украине.

Как сообщал УНН, Кулеба позвонил с главой МИД Ирана и потребовал немедленно прекратить поставки оружия в россию.

Иран готовится отправить примерно 1000 дополнительных единиц оружия, включая баллистические ракеты малого радиуса действия “земля-земля” и больше ударных беспилотников в россию для использования в войне против Украины.

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