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Знову збрехали: Зеленський відреагував на визнання Іраном постачання рф дронів

Знову збрехали: Зеленський відреагував на визнання Іраном постачання рф дронів

Київ • УНН

 • 228525 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Президент України Володимир Зленський відреагував на рішення Ірану визнати факт постачання рф дронів і зазначив, що у Тегерані знову збрехали, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні з’явилися повідомлення з Ірану, від офіційних представників. Там вирішили визнати, що таки постачали дрони для російського терору. Але й у цьому визнанні вони збрехали.

Ми щодобово збиваємо іранські дрони мінімум по десять штук, а іранський режим стверджує, що нібито дав небагато і ще до початку повномасштабного вторгнення. Тільки протягом одного вчорашнього дня було знищено 11 «Шахедів». Ми точно знаємо, що іранські інструктори вчили російських терористів користуватися дронами, а в Тегерані про це взагалі мовчать", - зазначив Зеленський.

Додамо

За словами Президента, "якщо в Ірані й надалі брехатимуть про очевидне, то це означає, що світ докладатиме ще більше зусиль, щоб розслідувати терористичну співпрацю російського та іранського режимів і те, чим росія платить Ірану за таке спільництво".

"Не буде такого в сучасному світі, щоб хтось із терористів чи їхніх спільників залишився непокараним", - резюмував Зеленський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Наслідки співучасті у злочинах проти України будуть масштабними: у МЗС відреагували на визнання Іраном постачання рф дронів

Раніше

Тегеран запропонував Києву провести зустріч для вивчення даних щодо застосування іранських дронів в Україні.

Як повідомляв УНН, Кулеба зателефонував з главою МЗС Ірану і зажадав негайно припинити постачання зброї до росії.

Іран готується відправити приблизно 1000 додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети малого радіусу дії “земля-земля” та більше ударних безпілотників у росію для використання у війні проти України.

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