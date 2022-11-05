Знову збрехали: Зеленський відреагував на визнання Іраном постачання рф дронів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Президент України Володимир Зленський відреагував на рішення Ірану визнати факт постачання рф дронів і зазначив, що у Тегерані знову збрехали, передає УНН.
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"Сьогодні з’явилися повідомлення з Ірану, від офіційних представників. Там вирішили визнати, що таки постачали дрони для російського терору. Але й у цьому визнанні вони збрехали.
Ми щодобово збиваємо іранські дрони мінімум по десять штук, а іранський режим стверджує, що нібито дав небагато і ще до початку повномасштабного вторгнення. Тільки протягом одного вчорашнього дня було знищено 11 «Шахедів». Ми точно знаємо, що іранські інструктори вчили російських терористів користуватися дронами, а в Тегерані про це взагалі мовчать", - зазначив Зеленський.
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За словами Президента, "якщо в Ірані й надалі брехатимуть про очевидне, то це означає, що світ докладатиме ще більше зусиль, щоб розслідувати терористичну співпрацю російського та іранського режимів і те, чим росія платить Ірану за таке спільництво".
"Не буде такого в сучасному світі, щоб хтось із терористів чи їхніх спільників залишився непокараним", - резюмував Зеленський.
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Тегеран запропонував Києву провести зустріч для вивчення даних щодо застосування іранських дронів в Україні.
Як повідомляв УНН, Кулеба зателефонував з главою МЗС Ірану і зажадав негайно припинити постачання зброї до росії.
Іран готується відправити приблизно 1000 додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети малого радіусу дії “земля-земля” та більше ударних безпілотників у росію для використання у війні проти України.