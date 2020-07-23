ВНО-2020: назван пороговый балл по биологии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Экспертная комиссия установила пороговый балл ВНО-2020 года по биологии на уровне 22 баллов. Об этом стало известно в ходе заседания экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования, передает УНН.
"Учитывая голосования имеем подавляющее большинство голосов, которыми поддержано членами экспертной комиссии 22 тестовых балла. За это решение проголосовали 15 членов комиссии. Итак, решение относительно порогового балла по биологии принято. Пороговый балл "сдал/не сдал" ВНО по биологии 2020 устанавливается на уровне 22 тестовых баллов", - заявил и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.
Напомним, во внешнем независимом оценивании по биологии приняли участие 74 460 человек. Не было допущено к экзамену 21-го участника, в том числе 6 - с признаками респираторного заболевания.