ЗНО з біології складали понад 74 тис. осіб, не допустили 21-го учасника
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. У зовнішньому незалежному оцінюванні з біології, що пройшло сьогодні, 13 липня, взяли участь 74 460 осіб. Не було допущено до іспиту 21-го учасника, зокрема 6 – з ознаками респіраторного захворювання. Про це інформує пресслужба Міністерства освіти і науки України, передає УНН.
"У зовнішньому незалежному оцінюванні з біології взяли участь 74 460 осіб – це 65,38% від загальної кількості зареєстрованих. До тестування не допустили 21-го учасника, з них 6-х – через виявлені ознаки гострих респіраторних захворювань. Дотримання процедури тестування контролювали 39 громадських спостерігачів", - повідомили в МОН.
Зазначається, що поріг “склав/не склав” та результати ЗНО з біології буде визначено до 24 липня. Результати з’являться на сторінках учасників до 25 липня.
"Ті, хто не змогли взяти участь в основній сесії тестування з біології через причини, які не залежали від них, можуть зареєструватися на додаткову сесію. Інструкцію, як це зробити, розміщено за посиланням на сайті УЦОЯО", - додали в Міністерстві.
У МОН нагадали, що решта тестувань основної сесії ЗНО – з географії та хімії – відбудуться 15 та 17 липня відповідно.
Як повідомляв УНН, у ЗНО з історії України взяли участь 178 714 осіб, що становить 67,7% від загальної кількості зареєстрованих.