У ЗНО з історії України взяли участь понад 170 тисяч вступників - МОН
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. У ЗНО з історії України взяли участь 178 714 осіб, що становить 67,7% від загальної кількості зареєстрованих. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України.
"У зовнішньому незалежному оцінюванні з історії України взяли участь 178 714 осіб – це 67,7% від загальної кількості зареєстрованих. Тестування відбулось сьогодні, 9 липня 2020 року", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що до тестування не допустили 75 учасників, з них 17 – через виявлені ознаки гострих респіраторних захворювань. Роботу 120 учасників було припинено дочасно через порушення процедури тестування.
"Поріг “склав/не склав” та результати ЗНО з історії України буде визначено до 24 липня. Результати з’являться на сторінках учасників до 25 липня", - додається у повідомленні.
Решта тестувань основної сесії ЗНО – з біології, географії та хімії – відбудуться наступного тижня.
Нагадаємо, у зовнішньому незалежному оцінюванні з фізики взяли участь 22 284 вступників, що становить 79,3 % від загальної кількості зареєстрованих.