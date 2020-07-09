В ВНО по истории Украины приняли участие более 170 тысяч абитуриентов - МОН
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. В ВНО по истории Украины приняли участие 178 714 человек, что составляет 67,7% от общего количества зарегистрированных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.
"Во внешнем независимом оценивании по истории Украины приняли участие 178 714 человек - это 67,7% от общего количества зарегистрированных. Тестирование состоялось сегодня, 9 июля 2020 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к тестированию не допустили 75 участников, из них 17 - из-за обнаруженных признаков острых респираторных заболеваний. Работа 120 участников была прекращена досрочно из-за нарушения процедуры тестирования.
"Порог "сдал/не сдал" и результаты ВНО по истории Украины будет определено до 24 июля. Результаты появятся на страницах участников до 25 июля", - добавляется в сообщении.
Остальные тестирования основной сессии ВНО - по биологии, географии и химии - состоятся на следующей неделе.
Напомним, во внешнем независимом оценивании по физике приняли участие 22 284 абитуриента, что составляет 79,3% от общего количества зарегистрированных.